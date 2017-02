New York Borsası Kararsız

NEW New York borsasında endeksler günü "karışık" seyirle tamamladı.



Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 6,03 puan (yüzde 0,03) azalışla 19.884,91 puana gerilerken, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,30 puan (yüzde 0,06) değer kazanarak 2.280,85 puana yükseldi.



Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 6,45 puan (yüzde 0,11) düşüşle 5.636,20 puanla günü tamamladı.



Mağazalar zinciri Macy's hisseleri yüzde 5,1 prim yaparken, giyim ve moda devi Ralph Lauren'in Üst Yöneticisi (CEO) Stefan Larsson'un görevinden ayrılmasıyla şirket hisseleri yüzde 12,3 geriledi.