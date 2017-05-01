New York Borsası Haftanın İlk İşlem Gününde Yükseldi

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

New York Borsası Haftanın İlk İşlem Gününde Yükseldi

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Kaynak: Dunya.com

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