New York Borsası Düşüşle Kapandı

New York borsası haftanın son işlem gününü, ABD'nin ilk çeyrek büyüme performansı rakamlarının beklenenin altında gerçekleşmesiyle kayıplarla tamamladı.
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