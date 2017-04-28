New York Borsası Düşüşle Kapandı

New York borsası haftanın son işlem gününü, ABD'nin ilk çeyrek büyüme performansı rakamlarının beklenenin altında gerçekleşmesiyle kayıplarla tamamladı.

New York Borsası Düşüşle Kapandı

New York borsası haftanın son işlem gününü, ABD'nin ilk çeyrek büyüme performansı rakamlarının beklenenin altında gerçekleşmesiyle kayıplarla tamamladı.

Kaynak: Dunya.com

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