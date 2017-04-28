New York Borsası Düşüşle Kapandı
NEW New York borsası haftanın son işlem gününü, ABD'nin ilk çeyrek büyüme performansı rakamlarının beklenenin altında gerçekleşmesiyle kayıplarla tamamladı.
NEW New York borsası haftanın son işlem gününü, ABD'nin ilk çeyrek büyüme performansı rakamlarının beklenenin altında gerçekleşmesiyle kayıplarla tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 41,30 puan (yüzde 0,20) düşüşle 20.940,03 puana geriledi. Standard & Poor's 500 Endeksi de 4,59 puan (yüzde 0,19) azalışla 2.384,18 puana düştü.
Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 1,33 puan (yüzde 0,02) değer kaybederek 6.047,61 puandan kapandı.
ABD Ticaret Bakanlığının bugün açıklanan ilk öncü verilerine göre, ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,7 büyüyerek, son 3 yılın en düşük performansını gösterdi.
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