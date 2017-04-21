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New York Borsası Düşüşle Kapandı
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New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, petrol fiyatlarındaki sert düşüşle haftanın son işlem gününü kayıplarla tamamladı.

New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, petrol fiyatlarındaki sert düşüşle haftanın son işlem gününü kayıplarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 30,95 puan (yüzde 0,15) düşüşle 20.547,76 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,15 puan (yüzde 0,30) azalışla 2.348,69 puana indi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 6,26 puan (yüzde 0,11) değer kaybıyla 5.910,52 puan oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın yılbaşından itibaren ham petrol üretim seviyelerini 6 aylığına düşürme kararının, senenin ikinci yarısında uygulanmaya devam etmesiyle ilgili pürüzlerin ortaya çıkmasıyla, petrol fiyatları bu hafta yüzde 7 düşüş kaydetti.

Borsanın kapandığı saatte, ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 düşüşle 49,56 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da yüzde 2,1 azalışla 51,90 dolardan işlem görüyordu.

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