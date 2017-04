New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, ABD'li büyük yatırım bankalarının hisselerindeki düşüşle günü kayıplarla tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 113,64 puan (yüzde 0,55) düşüşle 20.523,28 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 6,82 puan (yüzde 0,29) azalışla 2.342,19 puana geriledi.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 7,32 puan (yüzde 0,12) değer kaybıyla 5.849,47 puan oldu.



ABD'li yatırım bankacılığı devlerinden Goldman Sachs ve Bank of America'nın bu yılın ilk çeyreğinde gelir ve net karlarının artmasına karşın, bu artışların piyasa beklentilerinin altında kalması nedeniyle her iki bankanın New York borsasında işlem gören hisseleri değer kaybetti.



Bugün, Goldman Sachs'in hisse başına değeri yüzde 4,7 düşüş kaydederken, Bank of America'nın hisseleri yüzde 0,4 geriledi.



Dün, küresel internet televizyon ağı Netflix'in bu yılın ilk çeyreğinde abone sayısındaki artışın da piyasa beklentilerinin altında kaldığını açıklamasının ardından, bugün şirketin hisse başına değeri yüzde 2,6 düşüş gösterdi.