New York Borsası Düşüşle Kapandı
New York borsası, ABD'nin Afganistan'da bombalı hava saldırısı düzenlemesinin ardından haftanın son işlem gününü kayıplarla tamamladı.
New York borsası, ABD'nin Afganistan'da bombalı hava saldırısı düzenlemesinin ardından haftanın son işlem gününü kayıplarla tamamladı.
Kaynak: Dunya.com
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