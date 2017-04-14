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New York Borsası Düşüşle Kapandı
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New York Borsası Düşüşle Kapandı

New York borsası, ABD'nin Afganistan'da bombalı hava saldırısı düzenlemesinin ardından haftanın son işlem gününü kayıplarla tamamladı.

New York Borsası Düşüşle Kapandı

New York borsası, ABD'nin Afganistan'da bombalı hava saldırısı düzenlemesinin ardından haftanın son işlem gününü kayıplarla tamamladı.

Kaynak: Dunya.com

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