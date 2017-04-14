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New York Borsası Düşüşle Kapandı
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New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, ABD'nin Afganistan'da bombalı hava saldırısı düzenlemesinin ardından haftanın son işlem gününü kayıplarla tamamladı.

New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, ABD'nin Afganistan'da bombalı hava saldırısı düzenlemesinin ardından haftanın son işlem gününü kayıplarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 138,61 puan (yüzde 0,67) düşüşle 20.453,25 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 15,98 puan (yüzde 0,68) azalışla 2.328,95 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 31,01 puan (yüzde 0,53) değer kaybıyla 5.805,15 puan oldu.

ABD Hava Kuvvetlerinin, Afganistan'ın Nangahar şehrinde bir DEAŞ-Horosan kompleksine "nükleer olmayan en büyük bomba" olarak bilinen GBU-43 bombası ile düzenlediği hava saldırısı, yatırımcılarda endişe yaratırken borsada kayıplara yol açtı.

New York borsası, yarın paskalyadan önceki kutsal cuma (Good Friday) olması nedeniyle kapalı olacak.

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