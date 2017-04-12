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New York Borsası Düşüşle Kapandı
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New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, petrol fiyatlarındaki düşüş ve büyük Amerikan şirketlerin hisselerindeki azalışla günü kayıplarla tamamladı.

New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, petrol fiyatlarındaki düşüş ve büyük Amerikan şirketlerin hisselerindeki azalışla günü kayıplarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 59,44 puan (yüzde 0,29) düşüşle 20.591,86 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 8,85 puan (yüzde 0,38) azalışla 2.344,93 puana indi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 30,61 puan (yüzde 0,52) değer kaybıyla 5.836,16 puan oldu.

Borsanın kapandığı saatte, ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 düşüşle 52,92 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da yüzde 1 azalışla 55,67 dolardan işlem görüyordu.

Elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın hisseleri yüzde 3,9 kayıp yaşarken, ülkenin en büyük ikinci bankası Wells Fargo'nun hisse başına değeri yüzde 1,9 düşüş kaydetti.

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