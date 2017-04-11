New York Borsası Düşüşle Kapandı
NEW New York Borsası, küresel jeopolitik gelişmelerin yatırımcılarda endişe yaratmasıyla günü kayıplarla tamamladı.
NEW New York Borsası, küresel jeopolitik gelişmelerin yatırımcılarda endişe yaratmasıyla günü kayıplarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 6,72 puan (yüzde 0,03) düşüşle, 20.651,30 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,38 puan (yüzde 0,14) azalışla, 2.353,78 puana ulaştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 14,15 puan (yüzde 0,24) değer kaybıyla 5.866,77 puan oldu.
Kuzey Kore ve Suriye'yle ilgili yaşanan jeopolitik gelişmelere işaret eden uzmanlar, güvenlik endişelerinin yatırımcılarda gerginlik yarattığını ve borsada kayıplara neden olduğunu belirtti.
-
Arapların yeni gözdesi oldu! Para yağıyor
-
Dev ihaleyi Vestel kazandı!
-
Halfeti'nin karagülü kokusuyla dünyayı fethetti! Şişesi 647 TL
-
General Motors'u tahtından etti! İşte ABD'nin en değerlisi
-
İnternet kullanımında yeni kurallar resmen başladı!
-
Yüz binlerce kişinin elektrik borcu siliniyor!
-
Merkez Bankası cari açık rakamlarını açıkladı!
-
Murat Ülker referandum kararını sosyal medyadan duyurdu