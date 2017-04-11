New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW New York Borsası, küresel jeopolitik gelişmelerin yatırımcılarda endişe yaratmasıyla günü kayıplarla tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 6,72 puan (yüzde 0,03) düşüşle, 20.651,30 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,38 puan (yüzde 0,14) azalışla, 2.353,78 puana ulaştı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 14,15 puan (yüzde 0,24) değer kaybıyla 5.866,77 puan oldu.



Kuzey Kore ve Suriye'yle ilgili yaşanan jeopolitik gelişmelere işaret eden uzmanlar, güvenlik endişelerinin yatırımcılarda gerginlik yarattığını ve borsada kayıplara neden olduğunu belirtti.