New York Borsası Düşüşle Kapandı
NEW New York borsası, ABD'de tarım dışı istihdamın beklentinin çok altında gelmesi ve ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasının yatırımcılarda yarattığı gerginlikle haftanın son işlem gününü kayıplarla tamamladı.
NEW New York borsası, ABD'de tarım dışı istihdamın beklentinin çok altında gelmesi ve ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasının yatırımcılarda yarattığı gerginlikle haftanın son işlem gününü kayıplarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 6,85 puan (yüzde 0,03) düşüşle 20.656,10 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,95 puan (yüzde 0,08) kayıpla 2.355,54 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 1,14 puan (yüzde 0,02) değer kaybıyla 5.877,81 puan oldu.
ABD Çalışma Bakanlığınca bugün paylaşılan istihdam raporunda, tarım harici sektörler martta sadece 98 bin kişiye yeni iş imkanı sağladığı bilgisi yer almıştı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 180 bin seviyesindeydi.
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