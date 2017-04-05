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New York Borsası Düşüşle Kapandı
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New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların açıklanmasının ardından günü düşüşle tamamladı.

New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların açıklanmasının ardından günü düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 41,09 puan (yüzde 0,20) düşüşle 20.648,15 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,21 puan (yüzde 0,31) kayıpla 2.352,95 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 34,13 puan (yüzde 0,58) değer kaybıyla 5.864,48 puan oldu.

Federal Açık Piyasa Komitesinin 14-15 Mart'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda Fed'in 4,5 trilyonluk bilançosunda küçültmeye gideceği ve bunun hazine tahvilleriyle mortgage destekli menkul kıymetlere yönelik yeniden yatırımların kademeli olarak azaltılması yoluyla gerçekleştirileceği bildirildi.

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