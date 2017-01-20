NEW New York borsası, ABD'li enerji şirketlerinin hisse değerlerindeki düşüşle günü kayıplarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 72,32 puan (yüzde 0,37) kayıpla 19.732,40 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 8,20 puan (yüzde 0,36) kayıpla 2.263,69 puandan kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 15,57 puan (yüzde 0,28) değer kaybıyla 5.540,08 puana geriledi.
ABD'li enerji devlerinden ExxonMobil'in hisse başına değeri yüzde 1,8 düşüş kaydederken, Chesapeake Energy'nin hisse değeri yüzde 5,2 azaldı.
Piyasalar ve yatırımcılar, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın bugün yapılacak yemin törenine ve başkanlık konuşmasına odaklandı.
New York Borsası Düşüşle Kapandı
NEW New York borsası, ABD'li enerji şirketlerinin hisse değerlerindeki düşüşle günü kayıplarla tamamladı.
NEW New York borsası, ABD'li enerji şirketlerinin hisse değerlerindeki düşüşle günü kayıplarla tamamladı.
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