New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, ABD'li büyük yatırım bankalarının hisselerindeki düşüşle günü kayıplarla tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 58,96 puan (yüzde 0,30) kayıpla 19.826,77 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 6,75 puan (yüzde 0,30) kayıpla 2.267,89 puandan kapandı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 35,39 puan (yüzde 0,63) değer kaybıyla 5.538,73 puana geriledi.



ABD'nin bankacılık devlerinden Bank of America ve JP Morgan Chase'in hisseleri sırasıyla yüzde 4,2 ve yüzde 3,6, Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 2,8, Citigroup'un hisseleri ise yüzde 2,1 değer kaybetti.