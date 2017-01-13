Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
New York Borsası Düşüşle Kapandı
Ara
BİST 80.891 %4,15
DOLAR 3,7624 %0,04
EURO 3,9932 %-0,13
PARİTE 1,0613 %-0,10
ALTIN 144,43 %-0,09
FAİZ 11,23 %-2,77
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, ABD'li büyük bankaların hisse değerlerindeki düşüşle günü kayıplarla tamamladı.

New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, ABD'li büyük bankaların hisse değerlerindeki düşüşle günü kayıplarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 63,28 puan (yüzde 0,32) kayıpla 19.891,00 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,88 puan (yüzde 0,21) kayıpla 2.270,44 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 16,16 puan (yüzde 0,29) değer kaybıyla 5.547,49 puana geriledi.

ABD'li yatırım bankacılığı devlerinden Citigroup ve JP Morgan Chase'in hisse başına değeri sırasıyla yüzde 1,2 ve yüzde 1 değer kaybederken, Goldman Sachs'in hisse değeri yüzde 0,8 azaldı.

Piyasalar ve yatırımcılar, bankacılık devleri JP Morgan Chase, Bank of America ve Wells Fargo'nun yarın açıklanacak 2016 yılı dördüncü çeyrek net kar ve gelirlerine odaklandı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>