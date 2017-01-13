NEW New York borsası, ABD'li büyük bankaların hisse değerlerindeki düşüşle günü kayıplarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 63,28 puan (yüzde 0,32) kayıpla 19.891,00 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,88 puan (yüzde 0,21) kayıpla 2.270,44 puandan kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 16,16 puan (yüzde 0,29) değer kaybıyla 5.547,49 puana geriledi.
ABD'li yatırım bankacılığı devlerinden Citigroup ve JP Morgan Chase'in hisse başına değeri sırasıyla yüzde 1,2 ve yüzde 1 değer kaybederken, Goldman Sachs'in hisse değeri yüzde 0,8 azaldı.
Piyasalar ve yatırımcılar, bankacılık devleri JP Morgan Chase, Bank of America ve Wells Fargo'nun yarın açıklanacak 2016 yılı dördüncü çeyrek net kar ve gelirlerine odaklandı.
New York Borsası Düşüşle Kapandı
NEW New York borsası, ABD'li büyük bankaların hisse değerlerindeki düşüşle günü kayıplarla tamamladı.
NEW New York borsası, ABD'li büyük bankaların hisse değerlerindeki düşüşle günü kayıplarla tamamladı.
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