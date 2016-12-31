Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
New York Borsası Düşüşle Kapandı
Ara
BİST 78.139 %0,39
DOLAR 3,5195 %-0,08
EURO 3,7113 %0,44
PARİTE 1,0545 %0,59
ALTIN 130,89 %-0,08
FAİZ 10,63 %-0,28
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, ABD'li büyük şirketlerin hisselerindeki düşüşle 2016'nın son işlem gününü kayıplarla tamamladı.

New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, ABD'li büyük şirketlerin hisselerindeki düşüşle 2016'nın son işlem gününü kayıplarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 57,18 puan (yüzde 0,29) kayıpla 19.762,60 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 10,43 puan (yüzde 0,46) kayıpla 2.238,83 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 48,97 puan (yüzde 0,90) değer kaybıyla 5.383,12 puana geriledi.

ABD'li büyük şirketlerden Google'ın hisse başına değeri yüzde 1,3 düşerken, e-ticaret devi Amazon ve perakende zinciri devi Macy's hisseleri sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 1,3 değer kaybetti.