NEW New York borsası, ABD'li büyük şirketlerin hisselerindeki düşüşle 2016'nın son işlem gününü kayıplarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 57,18 puan (yüzde 0,29) kayıpla 19.762,60 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 10,43 puan (yüzde 0,46) kayıpla 2.238,83 puandan kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 48,97 puan (yüzde 0,90) değer kaybıyla 5.383,12 puana geriledi.
ABD'li büyük şirketlerden Google'ın hisse başına değeri yüzde 1,3 düşerken, e-ticaret devi Amazon ve perakende zinciri devi Macy's hisseleri sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 1,3 değer kaybetti.
New York Borsası Düşüşle Kapandı
NEW New York borsası, ABD'li büyük şirketlerin hisselerindeki düşüşle 2016'nın son işlem gününü kayıplarla tamamladı.
NEW New York borsası, ABD'li büyük şirketlerin hisselerindeki düşüşle 2016'nın son işlem gününü kayıplarla tamamladı.
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