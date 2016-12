New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, ABD'li büyük bankaların hisse değerleri ve petrol fiyatlarındaki düşüşlerle günü kayıplarla tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 13,90 puan (yüzde 0,07) kayıpla 19.819,78 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 0,66 puan (yüzde 0,03) kayıpla 2.249,26 puandan kapandı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 6,47 puan (yüzde 0,12) değer kaybıyla 5.432,09 puana geriledi.



ABD'li yatırım bankacılığı devlerinden Bank of America ve Ctigroup'un hisse başına değeri sırasıyla yüzde 1,6 ve yüzde 1,1 değer kaybetti.



Borsanın kapandığı saatte ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 53,77 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 56,81 dolardan işlem gördü.