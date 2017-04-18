New York Borsası Düşüşle Açıldı
NEW New York borsası, petrol fiyatlarındaki düşüşle güne satış ağırlıklı başladı.
NEW New York borsası, petrol fiyatlarındaki düşüşle güne satış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 97,68 puan (yüzde 0,47) düşüşle 20.539,24 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,67 puan (yüzde 0,33) azalışla 2.341,34 puana indi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 15,54 puan (yüzde 0,27) değer kaybıyla 5.841,25 puan oldu.
Borsanın açıldığı saatte, ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 52,44 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da yüzde 0,4 azalışla 55,06 dolardan işlem görüyordu.
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