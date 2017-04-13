New York Borsası Düşüşle Açıldı
New York Borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından güne satış ağırlıklı başladı.
New York Borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından güne satış ağırlıklı başladı.
Kaynak: Dunya.com
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