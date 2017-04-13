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New York Borsası Düşüşle Açıldı
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New York Borsası Düşüşle Açıldı

NEW New York Borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından güne satış ağırlıklı başladı.

New York Borsası Düşüşle Açıldı

NEW New York Borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından güne satış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 38,39 puan (yüzde 0,19) düşüşle 20.553,47 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,76 puan (yüzde 0,16) azalışla 2.341,17 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 6,97 puan (yüzde 0,12) değer kaybıyla 5.829,19 puan oldu.

ABD Başkanı Trump dün verdiği mülakatta doların değerlenmesinin Amerikalı şirketlerin rekabet gücüne zarar verdiğini belirtti. ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin görüşlerini de paylaşan Trump, "Dürüst olmam gerekirse düşük faiz politikasını beğeniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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