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New York Borsası Düşüşle Açıldı
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New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York borsası, küresel jeopolitik gelişmelerin yatırımcılarda endişe yaratmaya devam etmesiyle güne satış ağırlıklı başladı.

New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York borsası, küresel jeopolitik gelişmelerin yatırımcılarda endişe yaratmaya devam etmesiyle güne satış ağırlıklı başladı.

Kaynak: Dunya.com

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