New York Borsası Düşüşle Açıldı
New York borsası, küresel jeopolitik gelişmelerin yatırımcılarda endişe yaratmaya devam etmesiyle güne satış ağırlıklı başladı.
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