New York Borsası Düşüşle Açıldı
NEW New York borsası, küresel jeopolitik endişelerin artmasıyla güne satış ağırlıklı başladı.
NEW New York borsası, küresel jeopolitik endişelerin artmasıyla güne satış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 5,65 puan (yüzde 0,03) düşüşle 20.652,37 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,26 puan (yüzde 0,14) azalışla 2.353,90 puana ulaştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 5,09 puan (yüzde 0,09) değer kaybıyla 5.875,84 puan oldu.
Uzmanlar, Kuzey Kore ve Suriye'yle ilgili yaşanan jeopolitik gerginliklere işaret ederek, bunların yatırımcılarda endişe uyandırdığını ve borsada kayıplara neden olduğunu belirtti.
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