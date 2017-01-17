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New York Borsası Düşüşle Açıldı
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New York Borsası Düşüşle Açıldı

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

New York Borsası Düşüşle Açıldı

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 48,92 puan (yüzde 0,25) kayıpla 19.836,81 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,35 puan (yüzde 0,32) kayıpla 2.267,29 puandan açıldı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 26,34 puan (yüzde 0,47) değer kaybıyla 5.547,78 puana geriledi.

Piyasalar ve yatırımcıların ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın bu cuma yapacağı yemin töreni konuşmasına odaklandığını belirten uzmanlar, Trump'ın Beyaz Saray koltuğuna oturduktan sonra ilk 100 günde yapacağı icraatlarına Amerikan ekonomisi açısında önemli olduğunu vurguladı.

New York borsası, dün, insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr'ı anma günü ve federal tatil olması nedeniyle kapalıydı.

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