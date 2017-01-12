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New York Borsası Düşüşle Açıldı
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New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York borsasında endeksler, güne satış ağırlıklı başladı.

New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York borsasında endeksler, güne satış ağırlıklı başladı.

Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 26,21 puan (yüzde 0,13) azalışla 19.928,07 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 5,20 puan (yüzde 0,23) kayıpla 2.270,12 puana geriledi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 21,41 puan (yüzde 0,39) değer kaybederek 5.542,24 puandan açıldı.

Borsanın açıldığı saatte, uluslararası dolar endeksi yüzde 0,65 düşüşle 101,04 seviyelerinden işlem görürken, avro/dolar yüzde 0,6 kazançla 1,0645'e yükseldi. Aynı saatlerde, ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,05 artışla 53,32 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı ise yüzde 2 yükselişle 56,23 dolardan işlem gördü. Altının onsu ise yüzde 0,7 değer kazanarak 1.203,83 dolara çıktı.

Bu arada, ABD'de bu sabah açıklanan verilere göre, işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 247 bine çıkmasına karşın beklentinin altında kaldı.

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