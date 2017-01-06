New York Borsası Düşüşle Açıldı

NEW New York borsası, ABD'de tarım dışı istihdamın beklentinin altında gelmesiyle haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 50,03 puan (yüzde 0,25) azalışla 19.849,26 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi de 3,73 puan (yüzde 0,16) düşüşle 2.265,27 puandan açıldı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 2,48 puan (yüzde 0,05) değer kaybıyla 5.485,46 puana geriledi.



ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıklanan verilerine göre tarım dışı istihdam aralıkta ayında 156 binle beklentinin altında arttı. Küresel yatırımcıların dikkatle izlediği veriye ilişkin piyasa beklentisi 175 bin seviyesindeydi.