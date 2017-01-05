New York Borsası Düşüşle Açıldı

NEW New York borsası ABD'de makroekonomik verilerin beklentilerin altında gelmesiyle güne satış ağırlıklı başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 25,89 puan (yüzde 0,13) azalışla 19.916,27 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,44 puan (yüzde 0,15) düşüşle 2.267,31 puandan açıldı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 2,76 puan (yüzde 0,05) değer kaybıyla 5.474,24 puana geriledi.



ABD'de özel sektör istihdamı, geçen ay 153 binlik artışla beklentilerin altında kaldı. Piyasadaki beklenti özel sektör istihdamının aralıkta 175 bin artması yönündeydi.



ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 235 bine gerileyerek beklentinin altında gerçekleşti. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 260 bin düzeyindeydi.