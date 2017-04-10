New York Borsası Alış Ağırlıklı Açıldı
New York borsası, petrol fiyatlarındaki artışla haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
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