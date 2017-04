New York Auto Show Kapılarını Açıyor

NEW Otomobilseverlerin merakla beklediği New York Auto Show, cuma günü kapılarını ziyaretçilerine aralayacak.



On gün sürecek fuar, Mercedes, BMW, Audi gibi Alman devlerinden Ford, Dodge ve Cadillac gibi yerli markalara ve Toyota ile Honda'nın da aralarında bulunduğu, özellikle ABD piyasasında pazar payı yüksek Asya menşeli üreticilere kadar çok sayıda markaya ev sahipliği yapacak.



Bine yakın otomobil ve arazi aracının sergileneceği fuarın binlerce ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.



Manhattan'daki Javits Kongre Merkezinde gerçekleştirilen fuarın basın tanıtımında, popüler markaların yeni ve makyajlı modelleri dikkati çekti.



BMW, bu yılki fuarda, Avrupa ve Türkiye pazarlarındaki en başarılı modellerinden 5 serisinin, hibrit dahil farklı motor seçenekleriyle sunulan makyajlı yeni versiyonunu görücüye çıkardı.



Hibrit ve alternatif yakıt trendlerinin ön plana çıktığı fuarda, lüks spor otomobil üreticisi Porsche, Panamera modelinin en güçlü versiyonu şeklinde konumlandırdığı hibrit versiyonunu tanıttı.



Benzinli ve elektrikli motorlarının toplam gücü 680 beygiri bulan Panamera S E-Hybrid, 2018 yılının sonunda ABD piyasasında boy gösterecek.



Seri üretime girmiş ilk hibrit araç Prius'un üreticisi Toyota, fuarda, yenilediği Mirai modeli ve tek kişilik konsept modellerle hibrit ürün gamını zenginleştirdi.



Toyota'nın güçlü rakibi Honda ise hidrojen hücreli Clarity modeline, bu yıl tam elektrikli ve hibrit motorlu versiyonları ekledi.



Öte yandan, Honda'nın Amerika pazarında ilk kez 2005 yılında görücüye çıkardığı ve geçen sene baştan aşağı yenilenerek piyasaya sürülen pikap modeli Ridgeline, hafif makyajlı tasarımıyla otomobilseverlerle buluştu.



Dünya çapında hatırı sayılı pazar payına sahip Güney Kore markası Hyundai de lüks sedan segmentindeki güçlü modeli Sonata'nın makyajlı versiyonunu, tasarımcılarının sahneyi paylaştığı görsel sunumla tanıttı.



Nissan'ın Star Wars temalı SUV aracı Rogue, Toyota'nın lüks alt markası Lexus'ın binlerce LED ışığıyla kaplanmış IS modeli ve Dodge'ın 840 beygir gücündeki Challenger SRT Demon modeli, fuarın göz alıcı stantları arasında yer aldı.



Yüzyılı aşkın süredir istikrarlı biçimde düzenlenen New York Auto Show, dünyanın en köklü otomobil fuarları arasında yer alıyor.



Cuma günü halka açılacak fuar, 23 Nisan Pazar günü sona erecek.