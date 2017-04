New York – Washington Dc Arası 20 Dakikaya Düşüyor!

Amerika'nın en ünlü iki şehri arasında yapılacak olan ulaşım ağı ile New York ile Washington DC arası 20 dakikaya düşecek.



Biri Amerika'nın en canlı şehri, diğer ise diplomatik işlerin can bulduğu yer. Amerika'nın en önemli şehirlerinden ikisi arasındaki seyahat zamanı 20 dakikaya düşecek.



"Hyperloop One" adı verilen proje, önümüzdeki 5 yıl içerisinde hayata geçecek. Elon Mask, Amerika'da yapılacak olan Hyperloop projesinde de görev alıyor. Elon Mask bu zamana kadar Tesla Motors ile PayPal ile karşımıza çıkmıştı.



Hyperloop, Elon Mask tarafından geliştirilen üst düzey bir hızlı ulaşım aracı. Projenin 5 sene içerisinde hayata geçeceği ön görülüyor. 3 saatlik yolcuğu 20 dakikaya düşürecek olan projeden 80 milyon insanın yararlanacağı düşünülüyor.