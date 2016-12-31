New Year's Eve Ahmet Şendil

Yeni yılın coşkusunu dünyada ve ülkemizdeki dans müzik kültürünü uzun yıllardır en iyi şekilde temsil eden DJ Ahmet Sendil, Batu Celik ve Can Ergun ile birlikte Container Hall'de yaşamak için siz de yerinizi alın.



Ahmet Sendil,günümüzde techno müziğin en önemli artistlerinden biri olarak gösterilmektedir. Ürettiği parçalar ve dünyanın bir çok yerinde göstermiş olduğu canlı performanslar ona dünya çapında ün ve ülkesini temsil etme şerefini kazanmıştır. Bugünlere kadar100 'den fazla ülke ve 200'e yakın farklı şehirde DJ olarak sahne almıştır. 2007 senesinde kurmuş olduğu müzik şirketleri M-Vitamine Recordings ve Bosphorus Underground Recordings ile dünya müzik piyasasına adımını atmıştır. 1 sene içerisinde yapmış olduğu parçalarla Beatport, Juno ve iTunes gibi seçkin dijital platformlarda Top 5'e kadar yükselmiş ve dönemin ünlü DJ'leri Richie Hawtin, Erick Morillo, Mark Knight, UMEK, Sharam gibi birçok DJ tarafından parçaları çalınmış ve desteklenmiştir.



Batu Celik, İstanbul gece hayatının en çok bilinen DJ ve Producer'larından birisidir. 2008 yılından bu yana sayısız festival ve kulüpte DJ olarak sahne aldı. Ürettiği parçalar Dinamo FM, FG 93.7 ve Luxury Lounge FM gibi radyolarda kendine yer buldu. Aralık 2016 'da İtalyan plak şirketi Raw Trax Records 'dan yayımladığı single ile DJTUNES Minimal listesinde 1 numaraya oturdu. 2014 yılında kendi plak şirketini kuran Batu Celik, kabindeki daimi enerjisi ve hiç düşürmediği ritmiyle tanınıyor.



Can Ergun, 2000'lı yıllarda elektronik müziğe yöneldi. Kariyerinin başından bugüne kadar bir çok festival ve kulüpte bir çok yabancı isimle birlikte DJ olarak performans gösterdi. Yurt dışındaki plak şirketlerinden çıkardığı house, techno, electronica türündeki plak ve cd albümleri ile defalarca digital portalların listelerinde zirveye oturmayı başardı. Ürettiği parçaları ise dünyanın değişik kulüplerinde ve radyolarında duymanız mümkün.