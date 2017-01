New Sat Sınavı Eski Sisteme Göre Ne Gibi Değişiklikler Gösteriyor?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, New SAT sınavının eski sisteme göre ne gibi değişiklikler gösterdiğini Wise TV'ye anlattı.



Topkaya SAT sınavının her 10 yılda bir değiştiğini belirterek, "Yani 30-35 yıldır yapılan bir sınav. Başarıyı ölçen daha doğrusu öğrencinin İngilizce ve matematik bilgisini ölçen bir sınav SAT. En son 1996, 2006 ve 2016 itibariyle değişmiş oldu. New SAT sınavında değişen şey şu oldu aslında, öncesinde yanlış yapılan sorulara bir ceza vardı. 4 yanlış 1 doğruyu götürüyordu, artık herhangi bir ceza yok. Öğrenci yanlış yaptığı sorulardan cezalandırılmayacak. Öncesinde çok zor kelimeler soruluyordu, 20'ye yakın kelime vardı. Bu kelimeler 1800'lü yıllardan Shakespear döneminden kalma kelimeler olabiliyordu. 3000 tane kelime içinden 20 tane kelime soruluyor ve bu kelimeleri bilmesi gerekiyordu öğrencinin, bunlar artık kaldırıldı. Bunların yerine günlük hayatta kullanılan gazetelerde, edebi metinlerde yada sosyal bilimcilerin kullandığı bir takım materyallerde geçen kelimeler soruluyor. O kelimeler pasajların içine yedirildi. Tavsiyem şu öğrencilere, bol bol okusunlar ve bunu hayatlarının parçası haline getirsinler. Bir şey okumanın doğru zamanının ve doğru yerinin olmadığı düşüncesiyle her zaman ve her yerde mutlaka okumaya vakit ayırsınlar" diyerek öğrencilere sınav için tavsiyelerde bulundu.