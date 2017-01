New Balance Runıq, Apple İwatch'a Yeni Rakip ve Sadece 299$

New Balance RUNIQ ile iWatch'a rakip oluyor!





New Balance RunIQ özellikle spor odaklı bir akıllı saat!



Geçen yıl düzenlene CES 2016 Etkinliğinde Intel ve New Balance Spor odaklı bir smartwatch akıllı saat geliştirmek için bir ortak ekip oluşturacaklarını duyurmuşlardı. Bu utangaç ve çekingen ekibin bir yıllı çalışmasından sonra nihayet bir açıklama geldi.



Intel'in bu yılki basın açıklamasının tamamı VR sanal gerçeklik ve giyilebilir teknolojiler ile ilgili konuşmalar başlamadan önce yazılı bir basın açıklaması ile New Balance RUNIQ duyuruldu.



Peki Nedir Bu New Balance RUNIQ?





New Balance RUNIQ akıllı saat modeli ile Apple'ın iWatch'una rakip oluyor. Şirket ilk akıllı saat modeli RunIQ'yu CES 2017'de görücüye çıkarmış oldu. Söz konusu modelde Google, Intel ve Strava ile ortaklık kuran firmanın modeli Android işletim sistemi ile çalışacak.



Peki RunIQ'nun ilk dikkat çeken özellikleri neler?



5ATM'ye kadar su geçirmez.

GPS desteği

24 saat kullanım süresi



Oldukça düzgün ve şık görünen cihaz, 1.39 inçlik AMOLED ekrana ve diğer rakip markalardan Garmine benzer şekilde yuvarlak bir çerçeveye sahip. Belki de hayal kırıklığı yaratan tarafı plastik kordonu olsa gerek. Zira plastik kordonların spor etkinliklerinde rahatsız edici bir tarafı olduğu biliniyor.



DNA'sın yani arkasındaki 4 şirketinde izlerini cihaz üzerinde görebiliyoruz. Örneğin;



Intel, cihazın kendisini inşa etmek için donanım bilgisini kullanırken,

New Balance tarzını ve genel markalaşmayı şekillendirmiş görünüyor.

Google ise işin Android Wear 2.0 tarafında yazılımını halletmiş.

Strava, koşucular için kendi sosyal ağına doğal erişim imkanı sağlıyor.



Şirketin Dr.Jerry Bautista, mühendislerinin daha iyi bir pil ömrü sağlamak için yazılımın güç yönetimini ayarlamak için uzunca bir zaman harcadıklarını açıklarken; Gurur duyduğu en önemli diğer yeniliklerden birinin, ekranın daima kullanıcı arayüzünün geri kalanını olmasa bile zamanı gösterecek olmasını gösteriyor.



New Balance bir çok maraton koşucusu üzerinde koşu esnasında "saatin ekranına dokunmaktan nefret edip etmediklerini öğrenmek" için çeşitli araştırmalara yapmış. Ayrıca kullanıcıların eldiven kullanırken bile kullanabilmelerini saylayacak özellikler ek fayda olarak eklenmiş. Sonuçta soğuk kış şartlarında bu özellik ciddi bir memnuniyet sağlayacaktır.



Intel'in gurur duyduğu en önemli özelliklerden biri ise kavisli kasanın altındaki Optik kalp hızı monitörü. Yerleştirme şekli ile diğer aygıtlarda olduğundan daha az ışık paraziti alıyor, bu şekilde daha doğru bir kalp atış hızı izi elde edilebiliyor.



4 Ocak'ta ön siparişe açılacak ürünün fiyatı 299.99 dolar olarak açıklandı. Teslimatlar 1 Şubat'ta başlayacak.



Engadget



http://www.teknotalk.com/intel-new-balance-runiq-52520/