Sesiyle insanın ruhuna ince dokunuşlarda bulunan usta yorumcu Nevzat Karakış, TiyatroEvi'nde sevenleriyle buluşacak. Modern zamanların dervişi, sesiyle hem huzur veren hem de hüznü kovan, Anadolu halklarının coşkun sesiyle çağıldayan, türküleriyle yaşama dair her şeyi bulabileceğimiz bir dinleti bizi bekliyor.





Yaş Sınırı: 10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.



10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Tiyatro Evi Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Nihal Sok. No: 7/2



Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Nevzat Karakış ile Akustik Dinleti



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır