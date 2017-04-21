Nevzat Karakış ile Akustik Dinleti

Sesiyle insanın ruhuna ince dokunuşlarda bulunan usta yorumcu Nevzat Karakış, TiyatroEvi'nde sevenleriyle buluşacak.

Nevzat Karakış ile Akustik Dinleti

Sesiyle insanın ruhuna ince dokunuşlarda bulunan usta yorumcu Nevzat Karakış, TiyatroEvi'nde sevenleriyle buluşacak. Modern zamanların dervişi, sesiyle hem huzur veren hem de hüznü kovan, Anadolu halklarının coşkun sesiyle çağıldayan, türküleriyle yaşama dair her şeyi bulabileceğimiz bir dinleti bizi bekliyor.


Yaş Sınırı: 10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.

10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Tiyatro Evi Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Nihal Sok. No: 7/2

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Nevzat Karakış ile Akustik Dinleti

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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