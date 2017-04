Nevzat Aydın ve Dr. Tamer Seçkin ABD'de Onurlandırılacak

The American Turkish Society,Nevzat Aydın ile Dr. Tamer Seçkin'e ABD ve Türkiye'de pek çok kişinin yaşamının geliştirilmesine yönelik yaptıkları önemli katkılardan dolayı 31 Mayıs tarihinde ABD'de yapılacak galada 'Hayırseverlik Ödülü' verileceği açıkladı.



The American Turkish Society (ATS), 31 Mayısta New York'ta,gerçekleşecek galada, Yemeksepeti kurucu ortağı ve CEO'su Nevzat Aydın ile Amerika Endometriyoz Vakfının (Endometriosis Foundation of America - EFA) kurucusu Amerika'nın en iyi cerrahları ve jinekologları arasında yer alan Dr. Tamer Seçkin'i onurlandıracak. Her iki kişiye, ABD ve Türkiye'de pek çok kişinin yaşamının geliştirilmesine yönelik yaptıkları önemli katkılardan ve manevi özverilerden dolayı, The American Turkish Society Hayırseverlik Ödülü verileceği açıklandı.



ATS Başkanı Murat Köprülü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hızlandırıcı pozitif teknolojik kuvvetleri vurgulayarak, bu yılki 'Onur Ödülü' sahiplerinin yüksek başarı ve becerileri sayesinde gerçekleştirilen değişimi ve ilerlemeyi, kar amacı gütmeyen sektörde yeniliğin öncüsü olmaktan memnuniyet duymaktayız" dedi. - İSTANBUL