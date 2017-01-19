Nevvar Salih İşgören Vakfından 100 Üniversite Öğrencisine Burs

İzmir'de, eğitim faaliyetlerine öncelik veren Nevvar Salih İşgören Vakfı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Dokuz Eylül Üniversitesi ile burs protokolü imzaladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen törende hazırlanan protokol, Nevvar Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erol Urgun ile Dokuz Eylül Üniversite Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman imza attı.



Nevvar Salih İşgören Vakfı ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasındaki burs protokolü için Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünde bir tören düzenlendi. Törende imzalar, Nevvar Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erol Urgun ile Dokuz Eylül Üniversite Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman arasında atıldı. Nevvar Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erol Urgun, geçtiğimiz yıl toplamda 500'e yakın öğrenciye burs verdiklerini, bu yıl sayıyı daha da artırmayı planladıklarını belirterek, "Vakıf olarak en büyük hedefimiz hayırseverlerimizin isimlerini yaşatmak. Bu nedenle eğitim konusundaki hayır işlerini çok önemsiyoruz. Bu yıl burs konusunda 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin yakınları, şehit mehmetçik ve gazilerin yakınları ile fedakarca görev yapan emniyet güçlerinin yakınlarına öncelik veriyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz hafta da İzmir Emniyet Müdürlüğü ile bir protokol imzalamıştık. Bunların yanı sıra üniversitelerimiz ile burs için işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Dokuz Eylül Üniversitesi ile 100 öğrenciye aylık 200 TL burs verilmesine yönelik protokol imzalıyoruz. İzmir Valimiz Sayın Erol Ayyıldız'ın teşvikleriyle eğitim konusu başta olmak üzere hayır işlerine aralıksız devam edeceğiz" dedi.



Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman ise üniversite ile Nevvar Salih İşgören Vakfı'nın geçmişten bu yana önemli işbirliklerine imza attığını, bugün bu birlikteliğe yeni bir halka eklendiğini belirtti. Kasman, "Nevvar Salih İşgören Vakfı'nın Dokuz Eylül Üniversitesi'ne önemli katkıları olmuştur. Bugün de büyük bir katkı için buradayız. Okul adına, öğrenciler adına teşekkür ediyorum. Umarım bu birlikteliğimiz bundan sonra da devam eder" şeklinde konuştu.



Törene, Urgun ve Kasman'ın yanı sıra rektör yardımcıları Prof. Dr. Banu Esra Aslantürk, Prof. Dr. Hale Ören, Prof. Dr. Türkay Baran, Genel Sekreter Ahmet Cevdat Oral katıldı. - İZMİR