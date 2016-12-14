Nevşin Mengü Neye Sinirlendi? Nevşin Mengü Kimdir?

Nevşin Mengü canlı yayında sinirlendi. CNN Türk ekranlarının asabi spikeri Nevşin Mengü, önündeki haber metnini anlamayınca sinirlendi ve "Türkçesi bu" diyerek anladığını aktardı. Ekranların deneyimli sunucusu Nevşin Mengü, CNN Türk Ana Haber'in canlı yayınında okuduğu haberi bir türlü anlayamayınca sinirlendi ve haberi kısa kesti. "Türkçesi bu" diyerek haber metninden anladığını özetleyen Mengü'nün bu esnada elindeki kalemi de fırlattığı anlaşılıyor.

NEVŞİN MENGÜ CANLI YAYINDA SİNİRLENDİ

NEVŞİN MENGÜ KİMDİR?

Nevşin Mengü canlı yayında sinirlendi. Nevşin Mengü, 1982 Ankara doğumludur. Mengü ilköğretimini Ankara'da, ortaöğretimi Ted Ankara Koleji'nde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde, yüksek lisans eğitimini de Galatasaray Üniversitesi'nde Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler üzerine tamamladı. 'Özgürlüklere bakış açısı' ve 'kimlikleri tanıma' anlamında liberal olduğunu dile getirmiştir. Bir röportajında çocukluğundan beri vejetaryen olduğunu söylemiştir. Mengü, politikacı Şahin Mengü'nün kızıdır.

Televizyonculuğa 2005 yılında Kanaltürk televizyonunda başlamış, bu kanalda Kadınlar Kulübü adlı programı sunmuştur. Bir yıl sonra Habertürk'de muhabirliğe başlayan Mengü, One Ajans tarafından gelen Tahran muhabirliği teklifi üzerine bu kanaldaki görevini bırakır, 1,5 yıl Ajansın Tahran temsilciliği yapar. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'na prodüksiyon ve iletişim hizmetleri sağlayan One Ajans'ta bir süre görev alan sunucu, altı ay Hürriyet Gazetesi'nde de çalışmıştır. CNN Türk kanalında editörlük ve sunuculuk yapmaktadır.

Mengü; Temmuz 2011'de mensubu bulunduğu medya grubu DYH'in bünyesindeki Kanal D'nin ana haber sunucusu Mehmet Ali Birand'ın sağlık sorunları nedeniyle yayın yapamaması sonucu aynı gün içinde iki farklı televizyon kanalında ana haber bülteni sunarak televizyonculuk tarihine geçmiştir.





