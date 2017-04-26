Nevşehirspor Taraftarlar Derneği Vali Aktaş'ı Ziyaret Etti

Nevşehirspor Taraftarları Derneği Başkanı Serdar Yılmaz ve beraberindeki heyet, Vali İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti.



Nevşehirspor Taraftarları Derneği Başkanı Serdar Yılmaz Vali Aktaş'a, dernek olarak Nevşehirspor'u desteklemek adına yaptıkları çalışmaları anlatarak bütün Nevşehirspor taraftarları olarak artık bundan öyle bir ve beraber olduklarını taraftar destek hizmetlerinin daha güçlü düzenli devam edeceğini ifade etti.



Vali Aktaş ise taraftarlar dernek başkanı Serdar Yılmaz ve ekibinin Nevşehirspor'a verdikleri hizmetlerden dolayı kutladı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. (COŞ-SK) - NEVŞEHİR