Nevşehirli Şehit 6 Ay Önce Kendisi Gibi Polis Olan Eşiyle Evlenmiş

Diyarbakır'da geçen pazartesi günü 4 polisin şehit olduğu teröristlerce yapılan bombalı saldırı da yaralanan polis memuru 23 yaşındaki Furkan Demir'in şehit haberi, Nevşehir'deki yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Furkan Demir'in yakınları cenaze töreni için Diyarbakır'a giderken, diğer akrabaları ise, Nevşehir Güzelyurt mahallesindeki evlerinde taziyeleri kabul etti. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Furkan Demir'in 6 ay önce kendisi gibi polis memuru olan Kübra Demir ile dünyaevine girdiği belirtildi.



Şehit polisin dayısı Recai Sert,yeğeninin 2 ay önce izne geldiğinde gördüğünü söyleyerek 'Vatan Sağolsunö dedi. Furkan Demir İçin yarın Diyarbakır'da tören düzenlenecek, daha sonra şehit ve yakınları uçak ile Kapadokya Havaalanına gelecek.



Kurşunlu camide kılınacak cenaze namazı sonrası da şehit polis, Kaldırım mezarlığında toprağa verilecek.