Nevşehirli Daeş Militanı Öldürüldü

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Nar Kasabası nüfusuna kayıtlı olan ve 6 yıl önce DAEŞ'e katıldığı iddia edilen A.K öldürüldü.



iddialara göre, Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Nar kasabası nüfusuna kayıtlı A.K 6 yıl önce DAEŞ'a katılmak üzere Suriye'ye gitti. Burada terör örgütü DAEŞ saflarında savaşan A.K geçtiğimiz günlerde vurularak öldürüldü. Diğer yandan, A.K'nın memleketi Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Nar kasabasında da selasının verildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR