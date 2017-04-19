Nevşehir Vali Aktaş ve Belediye Başkanı Ünver Dünya Çocuklarını Kabul Etti
Vali Aktaş ve Belediye Başkanı Ünver Dünya Çocuklarını kabul etti'Çocuklarımız Geleceğimizdir' teması ile 26 ülkenin katıldığı 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan çocuklar, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver tarafından ayrı ayrı kabul edildiler.
Vali Aktaş ve Belediye Başkanı Ünver Dünya Çocuklarını kabul etti
'Çocuklarımız Geleceğimizdir' teması ile 26 ülkenin katıldığı 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan çocuklar, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver tarafından ayrı ayrı kabul edildiler.
Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi'nin yanı sıra resmi kurum ve kuruluşların da destek verdiği 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde, Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kabulde ilk olarak Nevşehir Valisi İlhami Aktaş dünya çocukları ile buluştu.
Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Azerbaycan Karabağ, Bangladeş, Bosna Hersek, Fas, Filistin, Gine Cumhuriyeti, Gürcistan, Kırgızistan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Mogolistan, Moldova Gökoğuz Otonom Bölgesi, Romanya, Rusya Federasyonu Yakutistan Saha Cumhuriyeti, Sayşeller, Sırbistan, Sudan, Ukrayna, Ukrayna Kırım ve Vietnam'dan gelen misafir çocuklar, ev sahibi çocuklar ve liderleri Nevşehir Valisi İlhami Aktaş tarafından kabul edildi. Kabulde çocuklar kendi ülkelerinden getirdikleri hediyeleri Vali Aktaş'a takdim ederken, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş? da çocuklar için hazırlanan hediyeleri çocuklara takdim etti. Vali Aktaş'ın kabulü, toplu fotoğraf çektirilmesi ile son buldu.
Dünya çocukları daha sonra Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver tarafından da kabul edildi. Kabul öncesinde dünya çocuklarına seslenen Belediye Başkanı Hasan Ünver, dünya çocuklarını Nevşehir ile buluşturan TRT Genel Müdürü Şenol Göka başta olmak üzere bu organizasyona katkı sağlayan tüm TRT yetkililerine teşekkür etti.
BARIŞ,KARDEŞLİK VE HUZUR ŞEHRİNE HOŞ GELDİNİZ
Ünver, Kapadokya bölgesinin doğası, tarihi ve kültürel birikimleri ile dünyanın kadim şehirlerinden biri olduğuna işaret etti. 4 mevsimin kendine has güzelliklerinin yaşandığı Türkiye'nin önemli bir turizm merkezi durumundaki Kapadokya bölgesinde, dünya çocuklarını bir arada görmenin engin bahtiyarlığını yaşadığına dikkat çeken Ünver, çocuklara bölgede bulundukları süre içinde, 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan bölgedeki tüm tarihe dokunarak gezebileceklerini ifade etti. Ünver,'Dünya çocukları, ülkelerine döndüklerinde Kapadokya'nın gönüllü bir tanıtım elçisi olacaklardır, buna yürekten inanıyorum. Kapadokya bölgesindeki tarihi,doğal ve kültürel merkezleri ziyaret edince bu değerlerin dünyanın hiçbir coğrafyasında bulunmadığını göreceklerdir. Dünya çocuklarının bölgede bulundukları süre içerisinde bölgeye hayran kalacaklarına inanıyorum. Barış, Kardeşlik ve huzur şehrine hoş geldiniz' dedi.
Daha sonra şenliğe katılan ülkelerin çocuklarını kabul eden Belediye Başkanı Hasan Ünver, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti. Çocuklarda kendi ülkelerinden getirdikleri hediyeleri Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'e takdim ettiler.
DÜNYA ÇOCUKLARI ŞENLİK YÜRÜYÜŞÜNDE
39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan 26 ülkenin çocukları, daha sonra Borsa Kavşağı'ndan başlayıp Atatürk Bulvarı ve Milli İrade Caddelerini takip edin Diriliş Meydanı'na kadar şenlik yürüyüşü yaptılar. Şenlik yürüyüşünü TRT canlı olarak izleyicilerine aktardı.
Irkları, renkleri, inançları ve kimlikleri ne olursa olsun çocuklar yürüyüşte kendi ülkelerine özgü kıyafetler eşliğinde dostluğun, kardeşliğin bir sevgi yumağı oluşturarak tüm dünyayla ulaştırılabileceğinin de örneğini sundular. Atatürk Bulvarı ve Milli İrade Caddesi üzerinde çocuklar ve aileleri ellerindeki Türk bayrağı ile yürüyüşe katılan dünya çocuklarına sevgi gösterilerinde bulundular.
Şehrin tüm sokak ve caddelerinin Türk Bayrakları ile donatıldığı Nevşehir'de düzenlenen 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği şenlik yürüyüşünde farklı ülkelerden de olsa çocuklar ellerindeki Türk Bayrakları ile, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan akranlarına karşılık verdiler.