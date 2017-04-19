Nevşehir TRT 39. Uluslararası Çocuk Şenliği Başladı
TRT 39. Uluslararası çocuk şenliği başladıTRT tarafından bu yıl 39. su gerçekleştirilen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Nevşehir'de başladı.
TRT 39. Uluslararası çocuk şenliği başladı
TRT tarafından bu yıl 39. su gerçekleştirilen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Nevşehir'de başladı. Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Güray Müze'de TRT fotoğraf sanatçılarının 'Fotoğraflarla 23 Nisan Tarihi Sergisi' ile başlayan bu yıl ki şenliğe, 26 ülkeden 300 ü aşkın çocuk katılıyor.
TRT fotoğrafçıları Ali Ahıskalı, Hüseyin Öğretmen ve Süleyman Yurdakul'un 1979 yılından günümüze kadar gerçekleştirilen TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde çektikleri 100 fotoğrafın yer aldığı Fotoğraflarla 23 Nisan Tarihi Sergisi'nin açılışı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve 39. TRT Uluslararası Çocuk Şenliği Koordinatörü Yunus Emre Tekin'in de katıldığı törenle yapıldı.
Bazı ülke çocuklarının geleneksel kıyafetleriyle katıldığı TRT 39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin açılışında, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver 'e, 39. TRT Uluslararası Çocuk Şenliği Koordinatörü Yunus Emre Tekin fotoğraflarla ilgili bilgiler aktardı.
Bazı belediye başkanlarının da katıldığı TRT 39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliğinin açılışında ayrıca dünya çocuklarının onuruna bir de kokteyl verildi. Kokteylde Nevşehir Belediyesi üçlü müzik grubu çocuklara müzik dinletisi sundu. Daha sonra TRT 39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği için hazırlanan pasta, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ile çocuklar tarafından kesildi.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, 39. Uluslararası TRT23 Nisan Çocuk Şenliği'nin başlaması nedeniyle yaptığı açıklamada, TRT'nin bu yıl 39. Sunu gerçekleştirdiği Uluslararası TRT23 Nisan Çocuk Şenliği'nin Nevşehir'de gerçekleştirilmesini sağlayan TRT Genel Müdürü Şenol Göka başta olmak üzere şenliğe katkı sağlayan tüm TRT yetkililerine teşekkür etti.
DÜNYA ÇOCUKLARI FARKINDALIK OLUŞTURACAKLAR
Vali Aktaş, uluslararası bu etkinliğin Nevşehir'de gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 26 ülkeden gelen çocukların bir dünya incisi konumundaki Kapadokya bölgesinin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi. Vali Aktaş ? TRT'nin düzenlediği 39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliğine katılan dünya çocukları, inanıyorum ki bölgemizden güzel anılarla ayrılacaklardır. Onlara hoş geldiniz diyorum. İnanıyorum ki bölgemiz adına da önemli bir farkındalık oluşturacaklardır. Böyle bir etkinliğin şehrimizde yapılmasını sağlayan TRT Genel Müdürü Şenol Göka olmak üzere tüm kurum çalışanlarına teşekkür ediyorum. 'dedi.
ŞENLİK,BARIŞ VE KARDEŞLİĞE KATKI SAĞLAYACAK
Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver? de yaptığı açıklamada, TRT'nin 1979 yılından beri uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği 23 Nisan Çocuk Şenliğinin Kapadokya bölgesinin merkezi Nevşehir'de yapılmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. 8 i köklü olmak üzere 20 farklı topluma ev sahipliği yapan bu bölgenin, bugünde dünya çocuklarını misafir ettiğine vurgu yapan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen çocuklar, barışın ve kardeşliğin harmanlandığı bu bölgeden güzel duygular içerisinde ayrıldıklarında inanıyorum ki tüm arkadaşlarına, ailelerine ve çevrelerine bölgemizin doyumsuz güzelliklerini de aktaracaklardır. ve bu çocuklar yine inanıyorum ki barış ve kardeşlik duyguları içerisinde ülkelerine döneceklerdir'dedi.