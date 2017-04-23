Nevşehir TRT 39. Uluslararası 23 Nisan Şenliği Gala Gösterileri
TRT 39. Uluslararası 23 Nisan Şenliği gala gösterileriTRT tarafından bu yıl 39'uncusu düzenlenen TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
TRT 39. Uluslararası 23 Nisan Şenliği gala gösterileri
TRT tarafından bu yıl 39'uncusu düzenlenen TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
'Çocuklarımız Geleceğimizdir? teması ile Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi ile resmi kurum ve kuruluşların da destekleri ile gerçekleştirilen 39'uncu TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan çocuklar, gala gösterilerini başarı ile sundular. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, TRT Genel Müdürü Şenol Göka, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Tosun'un yanı sıra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu'nu dolduran binlerce Nevşehirlinin izlediği gala gösterilerini, TRT 1, TRT Çocuk ve TRT Avaz TV'leri canlı olarak yayınladı. Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Azerbaycan Karabağ, Bangladeş, Bosna Hersek, Fas, Filistin, Gine Cumhuriyeti, Gürcistan, Kırgızistan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Mogolistan, Moldova Gökoğuz Otonom Bölgesi, Romanya, Rusya Federasyonu Yakutistan Saha Cumhuriyeti, Seyşeller, Sırbistan, Sudan, Ukrayna, Ukrayna Kırım ve Vietnam'dan gelen çocuklar, kendi ülkelerinin halk danslarını sundular.
Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Kapadokya bölgesinin farklı merkezlerinde hazırlanan görüntüleri de,TRT'nin canlı olarak yayınladığı gala gösterilerine farklı bir güzellik kattı.