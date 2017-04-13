Nevşehir Sivil Havacılık Yetkilileri Kapadokya'daki Balon Sahipleriyle Toplantı Yaptı

Nevşehir sivil havacılık yetkilileri Kapadokya'daki balon sahipleriyle toplantı yaptı(Tür: Yurt)

Nevşehir sivil havacılık yetkilileri Kapadokya'daki balon sahipleriyle toplantı yaptı

(Tür: Yurt)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Havacılık, Kapadokya, Nevşehir, Balon, Balon kazası
9