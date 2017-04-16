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Nevşehir Seçim -2
Nevşehir Seçim -2
Nevşehir Seçim -2(Tür: Yurt)
16 Nisan 2017 Pazar 22:24
Nevşehir
Seçim -2
(Tür: Yurt)
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[9509282] DHA
Nevşehir
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HDP'den açıklama: Hükümet acele etmesin
AK Partili Şahin'den çok konuşulacak referandum yorumu
Referandum sonrası dolar sert düştü!
'Hayır çıkmazsa kapatırız' diyen araştırma şirketinden açıklama
Referandumun kaderini geçersiz oylar belirledi
Kılıçdaroğlu'nun memleketi hayırda rekor kırdı
Sonuçların ardından AB'den ilk açıklama: Endişeyle bekliyoruz
Erdoğan: İlk defa sivil siyaset eliyle yönetim sistemi değişiyor
Kullandığı oyu, hesabından açık açık yazdı
Zarftan çıkan iki 'evet' pusulası ortalığı karıştırdı
Erdoğan'dan rekor kıran ilçeye teşekkür telefonu!
Erdoğan vatandaşa seslendi: Atı alan Üsküdar'ı geçti, haberiniz yok
İlyas Salman, canlı yayında seçim yasağını deldi
Hülya'nın kızı, kullandığı oyun rengini belli etti
İşte "evet" rekoru kıran ilçe
1 Kasım'ın tek bileni, referandum anketiyle fena çakıldı
Seçmenlerin yüzde 10'una denk gelen 10 ilçe referanduma damga vurdu
CHP sandıkların yüzde 60'ına itiraz ediyor
Trafoya kedi girdi, elektrikler kesildi!
Batı Karadeniz'de rengiyle dikkat çeken il
Balkon konuşmasına damga vuran mikrofon krizi
Akşener'den iddialı açıklama: YSK'ya göre 'hayır'ın oranı yüzde 52
Sandığa giden Demirtaş'ın eşi bir ilki yaşadı
Paranın patronlardan referandum sonrası ilk mesaj
Bir annenin beddua ettiği yer, köylülerin umut kapısı oldu
YSK önünde yoğun güvenlik önlemleri! Polis vatandaşları yaklaştırmıyor
Elektriğe denizden destek! Marmaray'a elektrik sağlayacak
Ahmet Hakan'dan, Ağaoğlu'na zehir zemberek sözler!
5 yaşındaki çocuk, dönen restoranda sıkışarak feci şekilde öldü
'Evet' ve 'hayır' oylarının en yüksek olduğu 10 il
Cem Yılmaz, yine farkını ortaya koydu
Türkiye'nin referandumu dünya medyasında 1 numaralı haber oldu
'Ankara'da yüzde 58 Evet çıkacak' diyen Gökçek'e büyük şok!
Türkiye referanduma giderken kediciğin paylaşımı olay oldu
Fenerbahçe'de Euroleague'de ikinci oldu!
"3 yüzyıl" gören dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
Erdoğan, binada "böcek" aranması için talimat vermiş
9 milyonluk İstanbul'da 'hayır' ve 'evet' arasında 'kıl payı' fark
"Canavar" yeni imzayı attı
Survivor yarışmacıları oy kullanabilecek mi! İşte cevabı
Fabri'den daha kötüsü de varmış! Resmen intihar etti
Kullandığı oyun fotoğrafını çekip polise kafa attı
Görevliler şaşkına döndü! Oy kullanmaya sadece 1 kişi geldi
Esrar kullanımı tamamen serbest olacak!
Başbakan balkona çıktı, mesajı verdi: Kaybeden yok, kazanan Türkiye
Oy torbaları askeri helikopterle taşındı
CHP'li Başkan askeri törende yaşananları anlattı
Tuvalette sigara kokusunu aldı, kafasını kaldırınca çığlık atıp kaçtı
AK Parti Erol Olçok'suz ilk seçiminde beklediğini alamadı
Milli futbolcu silahlı saldırıda hayatını kaybetti