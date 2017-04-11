Nevşehir Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Nevşehir merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 28 kişiden emniyetteki işlemleri biten 8'i adliyeye gönderildi.





Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan üniversite öğrencileri M.H.Y, B.T, B.Ç, A.Ö, S.K, M.H, İ.Z. ve F.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.



Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Nevşehir, Elazığ, Sakarya, İzmir, İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri, Malatya ve Şanlıurfa'da 5 Nisan'da 28 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda 22, daha sonra ise 6 kişi gözaltına alınmıştı.