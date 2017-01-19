Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında biri eski polis 2 kişi tutuklandı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde görevli iken meslekten ihraç edilen komiser Hacı Osman D. ile Mustafa D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Nevşehir Merkezli Fetö/pdy Soruşturması
Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında biri eski polis 2 kişi tutuklandı.
Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında biri eski polis 2 kişi tutuklandı.
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