Nevşehir Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Nevşehir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan polislerden 20'si daha adliyeye sevk edildi.



Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde görevliyken daha önce meslekten ihraç edilen 4. Sınıf emniyet müdürleri Yakup K, Ünfan K, Muhammet Mustafa A, Şerafettin A, Fatih K, emniyet amiri Yusuf H, komiserler İbrahim S, Saffet K, Mehmet O, Yılmaz D, Mehmet A, Murat G, Sefa Ö. ile polis memurları Bayram Y, Mustafa B, Yaşar Ç, Mustafa Ş, Mehmet K, Tekin G. ve emekli polis memuru Mustafa K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.



Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, 12 Ocak'ta, Nevşehir, Ankara, Kayseri, Sivas, Yalova, Kahramanmaraş, Kırşehir ve Bursa'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 29 polis gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 polis mahkemece tutuklanmıştı.