Nevşehir Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Nevşehir merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, ByLock kullandıkları iddiasıyla 16 eski Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu gözaltına alındı.



Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Nevşehir, İstanbul, Ankara, Bursa, Şanlıurfa, Kilis, Antalya, Samsun, Şırnak ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, FETÖ ile bağlantılı oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları öne sürülen, KHK ile meslekten ihraç edilmiş Yarbay Z.E, teğmenler M.D. ve İ.E.Ö, astsubaylar A.O, S.A, E.Ş, B.B, S.D, Y.I, M.Ç, D.T, F.B, uzman jandarmalar E.T. ve N.Y, Uzman Jandarma Çavuş N.A. ile Uzman Çavuş M.İ. gözaltına alındı.



Haklarında yakalama kararı bulunan 3 eski asker de aranıyor.