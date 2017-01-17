Nevşehir Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Nevşehir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.



Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Ankara, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat'ta çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen 14 şüpheli çeşitli adreslerde gözaltına alındı.



Nevşehir'e getirilecek şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılacak.