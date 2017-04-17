Nevşehir Merkez İlçede 82 Bin 893 Seçmen Sandık Başına Gitti

Nevşehir merkez ilçede 92 bin 974 kayıtlı seçmenden 82 bin 893'ü referandum da da oy kullanmak üzere sandık başına gitti.



Nevşehir merkez ilçede 255 sandıkta 82 bin 893 seçmen oy kullandı. Kullanılan oylardan 81 bin 554'ü geçerli sayılırken bin 339 oy ise geçersiz sayıldı. Kullanılan oylar sonrasında ise merkez ilçede 58 bin 46 seçmen tercihini evet yönünde kullanırken 23 bin 508 seçmen ise hayır lehine oy kullandı. - NEVŞEHİR